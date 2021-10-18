В Пензе в ДТП с машиной скорой помощи погибла пациентка
ДТП с участие машины скорой помощи произошло в Пензе, в результате чего погибла пациентка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
Авария произошла на пересечении улиц Ростовская и Терновского. По предварительным данным, столкновение произошло с легковым автомобилем, который не уступил дорогу скорой помощи с включенными звуковой и световой сигнализациями. От удара карета скорой помощи перевернулась на бок.
Находившаяся в машине скорой помощи 67-летняя пациентка скончалась. Причина ее смерти устанавливается.
Других пострадавших в ДТП нет.
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