В Пензе в ДТП с машиной скорой помощи погибла пациентка

ДТП с участие машины скорой помощи произошло в Пензе, в результате чего погибла пациентка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

Авария произошла на пересечении улиц Ростовская и Терновского. По предварительным данным, столкновение произошло с легковым автомобилем, который не уступил дорогу скорой помощи с включенными звуковой и световой сигнализациями. От удара карета скорой помощи перевернулась на бок.

Находившаяся в машине скорой помощи 67-летняя пациентка скончалась. Причина ее смерти устанавливается.

Других пострадавших в ДТП нет.