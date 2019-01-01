В Парке Горького задержан обнаженный мужчина

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Выходку мужчину успели заснять посетители парка и выложить фото в социальные сети.

Молодой человек разделся и попытался пробежать по столичному Парку Горького. Хулиган был оперативно задержан сотрудники охраны и передан полиции, сообщает РИА Новости.

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