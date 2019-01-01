Происшествия
Выходку мужчину успели заснять посетители парка и выложить фото в социальные сети.
В Парке Горького задержан обнаженный мужчина
22 июля21:20
Молодой человек разделся и попытался пробежать по столичному Парку Горького. Хулиган был оперативно задержан сотрудники охраны и передан полиции, сообщает РИА Новости.
Выходку мужчину успели заснять посетители парка и выложить фото в социальные сети.
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ФОТО: Flickr
ТЕГИ:Хулиганство
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