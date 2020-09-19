В Париже задержан мужчина, взбиравшийся без страховки на небоскреб. Видео
Полиция Парижа задержала мужчину, взбиравшегося по фасаду на небоскреб Монпарнас без страховочного снаряжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанция France Info.
🇫🇷 ALERTE INFO - Un homme est en train d'escalader la Tour #Montparnasse à mains nues, selon un témoin qui a contacté #Mediavenir. #Paris pic.twitter.com/04f2Alyejo— Mediavenir (@Mediavenir) September 18, 2020
Отмечается, что мужчина добрался почти до середины небоскреба, где его эвакуировала команда спасателей, прибывшая на место. После этого мужчина был передан полиции. Что стало мотивом его действий не уточняется.
Монпарнас является самым высоким зданием Парижа. Его высота составляет 210 метров.
По данным агентства, в 2004 году на небоскреб успешно забрался француз Ален Робер. На подъем он потратил 45 минут.
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