В Париже задержан мужчина, взбиравшийся без страховки на небоскреб. Видео

Полиция Парижа задержала мужчину, взбиравшегося по фасаду на небоскреб Монпарнас без страховочного снаряжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанция France Info.

Отмечается, что мужчина добрался почти до середины небоскреба, где его эвакуировала команда спасателей, прибывшая на место. После этого мужчина был передан полиции. Что стало мотивом его действий не уточняется.

Монпарнас является самым высоким зданием Парижа. Его высота составляет 210 метров.

По данным агентства, в 2004 году на небоскреб успешно забрался француз Ален Робер. На подъем он потратил 45 минут.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Франция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры