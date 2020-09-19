В Париже задержан мужчина, взбиравшийся без страховки на небоскреб. Видео

Отмечается, что мужчина добрался почти до середины небоскреба, где его эвакуировала команда спасателей, прибывшая на место. После этого мужчина был передан полиции. Что стало мотивом его действий не уточняется.

Монпарнас является самым высоким зданием Парижа. Его высота составляет 210 метров.

По данным агентства, в 2004 году на небоскреб успешно забрался француз Ален Робер. На подъем он потратил 45 минут.



