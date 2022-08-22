В Пакистане не менее 820 человек погибли с середины июня из-за наводнений
22 августа 202222:57
В Пакистане не менее 820 человек погибли в результате наводнений с середины июня. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на власти Пакистана.
Отмечается, что среди пострадавших более 1,3 тысячи человек.
По данным властей, наводнения размыли около 2,8 тыс. км дорог, разрушили более 72 тыс. домов и 129 мостов. Кроме того, погибло не менее полмиллиона рогатого скота.
В начале августа в стране было объявлено чрезвычайное положение в связи со сложившейся ситуацией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru