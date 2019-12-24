В отеле в Нью-Гэмпшире произошел взрыв

В отеле сети Marriott в городе Лебанон штата Нью-Гэмпшир произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, за взрывом последовал пожар, в результате которого пострадали 10 человек. В частности, 8 человек были доставлены в больницы. Отмечается, что их жизням ничего не угрожает.

Из отеля в связи с инцидентом были эвакуированы все 75 постояльцев, их разместили в других гостиницах города. Здания отеля повреждено сильно.

По предварительной информации, взрыв не имеет криминальной составляющей. В настоящее время устанавливается, что стало его причиной.



