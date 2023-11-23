В Оренбуржье стая бродячих собак напала на девушку
В городе Орске Оренбургской области бродячие собаки напали на девушку, передает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
Инцидент произошел в поселке Рабочий. Кадры нападения появились в социальных сетях. Девушка смогла убежать от собак и спрятаться в автомобиле.
Областная прокуратура начала проверку соблюдения закона об ответственном обращении с животными. Надзорный орган даст оценку эффективности мероприятий по отлову бездомных животных.
Законодательное собрание Бурятии 17 ноября одобрило закон об эвтаназии бездомных животных. Мера будет применяться к кошкам и собакам, которых в течение 30 дней не забирают из пункта временного содержания, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru