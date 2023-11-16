Собаки напали на ребенка в Ярославле
16 ноября 202301:01
В Ярославле две собаки напали на 11-летнего мальчика, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло около жилых домов в Дзержинском районе. Животные были домашними. Следственный комитет завел уголовное дело. 12 ноября два пса породы кане-корсо набросились на ребенка. Мальчик серьезно пострадал, он госпитализирован.
По делу назначен ряд экспертиз. Следователи разыскивают владельцев животных. Им грозит до полугода ареста.
Ранее бездомные собаки напали на девочку под Хабаровском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru