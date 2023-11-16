Собаки напали на ребенка в Ярославле

В Ярославле две собаки напали на 11-летнего мальчика, сообщает «РЕН ТВ».

На Камчатке бродячих собак будут кормить красной икрой и рыбой

Это произошло около жилых домов в Дзержинском районе. Животные были домашними. Следственный комитет завел уголовное дело. 12 ноября два пса породы кане-корсо набросились на ребенка. Мальчик серьезно пострадал, он госпитализирован.

По делу назначен ряд экспертиз. Следователи разыскивают владельцев животных. Им грозит до полугода ареста.

Ранее бездомные собаки напали на девочку под Хабаровском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ДетиСобаки

Горячие новости

Все новости

партнеры