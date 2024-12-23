В Оренбургской области загорелась буровая установка
23 декабря 202410:38
Пожар произошел на буровой установке в Оренбургской области. Об этом сообщает МЧС России.
«Вблизи поселка Красногорский происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины», — заявили в ведомстве.
По данным МЧС, никто не пострадал. Для демонтажа конструкций задействована инженерная техника. На месте ЧП работают 56 человек и 24 единицы техники.
Ранее в Москве загорелся склад пластиковых изделий на территории Бутовского химического завода, один человек погиб, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru