В Оренбургской области при ремонте обрушился пролет моста

В Октябрьском районе Оренбургской области во время ремонтных работ обрушился пролет моста, трое человек госпитализированы с травмами. Об этом сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области на своем сайте.

В четверг при разборе конструкций моста для проведения планового ремонта один из пролетов обрушился. На мосту работали девять человек, находилось пять единиц техники.

Из четверых пострадавших только один отказался от госпитализации. Состояние троих человек оценивается как средней тяжести. Как отмечается в ведомстве, обрушившийся мост проходит через реку Салмыш в Октябрьском районе около поселка 1-е Имангулово.

Детали и обстоятельства происшествия предстоит установить. Автомобили, следующие по этому маршруту, направляются на мост-дублёр.

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ФОТО: пресс-служба управления МЧС по КЧР
ТЕГИ:ОбрушениемостОренбургская Область
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