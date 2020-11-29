В Оренбурге выясняют причины гибели пятерых людей в одной квартире

В Оренбурге следователи выясняют, как от газа в одной квартире задохнулись пяте человек, сообщают РИА Новости.

Следователи произвели осмотр места происшествия. У погибших не зафиксировано телесных повреждений.

Дело возбуждено по статье о «причинении смерти по неосторожности».

