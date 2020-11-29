В Оренбурге выясняют причины гибели пятерых людей в одной квартире
29 ноября 202014:33
В Оренбурге следователи выясняют, как от газа в одной квартире задохнулись пяте человек, сообщают РИА Новости.
Следователи произвели осмотр места происшествия. У погибших не зафиксировано телесных повреждений.
Дело возбуждено по статье о «причинении смерти по неосторожности».
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29 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru