В Оренбурге выясняют причины гибели пятерых людей в одной квартире

В Оренбурге следователи выясняют, как от газа в одной квартире задохнулись пяте человек, сообщают РИА Новости.

Следователи произвели осмотр места происшествия. У погибших не зафиксировано телесных повреждений.

Дело возбуждено по статье о «причинении смерти по неосторожности».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СмертьОренбургГаз
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