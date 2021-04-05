В ООН назвали число жертв переворота в Мьянме

Организация объединённых наций (ООН) заявила о гибели 568 человек в результате госпереворота в Мьянме, сообщает пресс-служба главы организации Антониу Гутерриша.

Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме, в свою очередь, заявила, что, по данным на 5 апреля, были убиты 570 человек.

Госпереворот в Мьянме произошел 1 февраля на фоне конфликта недавно избранного гражданского правительства и армии. Последние считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения, который будет действовать год.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ООНВоенный ПереворотГоспереворотМьянма
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