В Омской области мужчина сбежал из колонии

Полиция ведет поиски осужденного мужчины, сбежавшего из колонии-поселения в Омской области.

И.о. начальника ИВС в Истре задержан после побега заключённых

Как сообщает РИА Новости, 53-летний мужчина отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления. Пропажу заключенного, по данным регионального УФСИН, обнаружили 12 сентября.

Ведомство не приводит статью Уголовного кодекса, по которой проходил наказание сбежавший.

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ФОТО: vk.com
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