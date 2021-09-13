В Омской области мужчина сбежал из колонии
13 сентября 202121:59
Полиция ведет поиски осужденного мужчины, сбежавшего из колонии-поселения в Омской области.
Как сообщает РИА Новости, 53-летний мужчина отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления. Пропажу заключенного, по данным регионального УФСИН, обнаружили 12 сентября.
Ведомство не приводит статью Уголовного кодекса, по которой проходил наказание сбежавший.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru