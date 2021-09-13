В Омской области мужчина сбежал из колонии

Как сообщает РИА Новости, 53-летний мужчина отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления. Пропажу заключенного, по данным регионального УФСИН, обнаружили 12 сентября.

Ведомство не приводит статью Уголовного кодекса, по которой проходил наказание сбежавший.