В Омской области объявят режим ЧС из-за пожаров

В Омской области будет введен режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся пожаров. Такое поручение дал глава региона Александр Бурков.

Он сообщил в своем Telegram-канале, что в Называевском районе пожар уничтожил жилые дома, чуть не пострадал местный дом престарелых, пришлось постояльцев и персонал эвакуировать.

По словам губернатора, в ликвидации возгорания участвуют 165 человек и 23 единицы техники. Он также пообещал оказать помощь людям, оставшимся без жилья из-за пожара.

Ранее в Омской области региональный главк МЧС был переведен в режим чрезвычайной ситуации из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с и сложной пожароопасной обстановкой в регионе. В ведомстве также сообщали, что Омск накрыла пыльная буря с сильным ветром с порывами до 25 м/с.



