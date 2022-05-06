В Омской области объявят режим ЧС из-за пожаров
В Омской области будет введен режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся пожаров. Такое поручение дал глава региона Александр Бурков.
Он сообщил в своем Telegram-канале, что в Называевском районе пожар уничтожил жилые дома, чуть не пострадал местный дом престарелых, пришлось постояльцев и персонал эвакуировать.
По словам губернатора, в ликвидации возгорания участвуют 165 человек и 23 единицы техники. Он также пообещал оказать помощь людям, оставшимся без жилья из-за пожара.
Ранее в Омской области региональный главк МЧС был переведен в режим чрезвычайной ситуации из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с и сложной пожароопасной обстановкой в регионе. В ведомстве также сообщали, что Омск накрыла пыльная буря с сильным ветром с порывами до 25 м/с.
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