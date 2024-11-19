В Омске при столкновении ВАЗа с троллейбусом пострадали два человека

Омске два человека получили травмы в результате ДТП, произошедшего на проспекте Мира. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и столкнулся с троллейбусом №67.