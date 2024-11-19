В Омске при столкновении ВАЗа с троллейбусом пострадали два человека
19 ноября 202420:57
Омске два человека получили травмы в результате ДТП, произошедшего на проспекте Мира. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и столкнулся с троллейбусом №67.
Как уточнили в прокуратуре региона, в момент аварии в троллейбусе находились 30 пассажиров. Пострадавшими стали водитель ВАЗа и кондуктор троллейбуса, оба госпитализированы с травмами.
Прокуратура Омской области взяла на контроль ход проверки происшествия, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru