В Омске при столкновении ВАЗа с троллейбусом пострадали два человека

Омске два человека получили травмы в результате ДТП, произошедшего на проспекте Мира. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и столкнулся с троллейбусом №67.

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Как уточнили в прокуратуре региона, в момент аварии в троллейбусе находились 30 пассажиров. Пострадавшими стали водитель ВАЗа и кондуктор троллейбуса, оба госпитализированы с травмами.

Прокуратура Омской области взяла на контроль ход проверки происшествия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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