В Омске при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Омске произошел пожар в жилом доме, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

По данным агентства инцидент произошел в доме на проспекте Мира. Пожар произошел в квартире на втором этаже.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания более 50 человек. Среди пострадавших числятся семь жильцов дома.

В настоящее время пожар ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 79 человек и 22 единицы техники. Устанавливается причина возгорания.



