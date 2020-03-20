В Омске при пожаре в жилом доме погибли два человека
19 марта 202023:57
В Омске произошел пожар в жилом доме, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
По данным агентства инцидент произошел в доме на проспекте Мира. Пожар произошел в квартире на втором этаже.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания более 50 человек. Среди пострадавших числятся семь жильцов дома.
В настоящее время пожар ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 79 человек и 22 единицы техники. Устанавливается причина возгорания.
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