В одном из студенческих кампусов Испании произошла стрельба

Студент открыл стрельбу по товарищам в кампусе университета Страны Басков города Лехона в Испании. Об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что нападавший уже задержан. Он произвел три выстрела из дробовика в здание факультета науки и технологий.

Данных о погибших и пострадавших нет. газета El Pais передает, что на месте работают экстренные службы, студенты эвакуированы из здания.



