В одном из студенческих кампусов Испании произошла стрельба
13 октября 202120:58
Студент открыл стрельбу по товарищам в кампусе университета Страны Басков города Лехона в Испании. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что нападавший уже задержан. Он произвел три выстрела из дробовика в здание факультета науки и технологий.
Данных о погибших и пострадавших нет. газета El Pais передает, что на месте работают экстренные службы, студенты эвакуированы из здания.
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13 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru