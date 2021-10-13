В одном из студенческих кампусов Испании произошла стрельба

Студент открыл стрельбу по товарищам в кампусе университета Страны Басков города Лехона в Испании. Об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что нападавший уже задержан. Он произвел три выстрела из дробовика в здание факультета науки и технологий.

Данных о погибших и пострадавших нет. газета El Pais передает, что на месте работают экстренные службы, студенты эвакуированы из здания.


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ФОТО: facebook.com/PoliciaNaciona
ТЕГИ:СтрельбаСтудентыИспания
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