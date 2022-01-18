В Нью-Йорке при взрыве в доме погиб человек

Взрыв произошел в доме в Нью-Йорке, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в районе Бронкс в доме на Фокс-стрит.

Среди пострадавших при взрыве девять человек. Отмечается, что одна из пострадавших находится в критическом состоянии. Погибла 82-летняя женщина.

Пожар обрушил часть здания. По предварительным данным, взорвался газ.

