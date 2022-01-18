В Нью-Йорке при взрыве в доме погиб человек
18 января 202222:48
Взрыв произошел в доме в Нью-Йорке, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в районе Бронкс в доме на Фокс-стрит.
Среди пострадавших при взрыве девять человек. Отмечается, что одна из пострадавших находится в критическом состоянии. Погибла 82-летняя женщина.
Пожар обрушил часть здания. По предварительным данным, взорвался газ.
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18 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru