В НСН началась пресс-конференция о трагедии в Шереметьеве

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Молния, чемоданы или «Аэрофлот»: Кто виноват в трагедии SSJ?»

В ходе пресс-конференции президент Союза Адвокатов России, представитель потерпевших в 8 авиакатастрофах, доктор юридических наук Игорь Трунов, авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич и аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов расскажут, что стало истиной причиной катастрофы в Шереметьеве, кто должен понести ответственность и как не допустить подобного в будущем.

Напомним, 5 мая авиалайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, сгорел после экстренной посадки. По данным Следственного комитета, в результате трагедии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, создана комиссия, которую возглавил министр транспорта России Евгений Дитрих. СК РФ рассматривает в качестве основных причин катастрофы недостаточную квалификацию пилотов «Аэрофлота», диспетчеров, проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолёта.

В то же время в СМИ попала информация, что пассажиры, сидевшие в хвостовой части лайнера, оказались заблокированы и погибли из-за пассажиров, которые начали активно доставать свою ручную кладь. Однако, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич призвал приостановить все полёты самолётов Sukhoi Superjet 100, так как уверен, что первопричина произошедшего - техническая неисправность самолёта.

