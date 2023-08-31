В Новосибирской области на посетителей кафе обрушился потолок

В городе Искитим Новосибирской области обрушился потолок в кафе, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.

Происшествие произошло вечером 31 августа. В заведении общепита частично обрушился потолок.

В этот момент в кафе находились посетители. По предварительным данным, есть пострадавшие. Их число не называется.

Место происшествия осматривают следователи и криминалисты.

Ранее в Новосибирской области подросток погиб от удара молнией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествиеКафеНовосибирская Область

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