В Новосибирской области на посетителей кафе обрушился потолок
31 августа 202321:17
В городе Искитим Новосибирской области обрушился потолок в кафе, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.
Происшествие произошло вечером 31 августа. В заведении общепита частично обрушился потолок.
В этот момент в кафе находились посетители. По предварительным данным, есть пострадавшие. Их число не называется.
Место происшествия осматривают следователи и криминалисты.
Ранее в Новосибирской области подросток погиб от удара молнией, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru