В Новосибирске женщина умерла на избирательном участке
Пожилая женщина скончалась на одном из избирательных участков в Новосибирске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного врача областной станции скорой помощи Ирину Большакову.
По словам медика, 71-летняя женщина, которая пришла на участок в школе №41 в Кировском районе города, умерла из-за внезапной остановки сердца.
«Фельдшер, дежуривший на участке, начал оказывать помощь, бригада скорой помощи прибыла через 8-9 минут, продолжили реанимацию, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — подчеркнула Большакова.
Как отметил депутат Совета депутатов Новосибирска от партии КПРФ Александр Бурмистров, на избирательном участке «умер член комиссии с правом совещательного голоса», сообщает Ura.ru.
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