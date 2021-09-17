В Новосибирске женщина умерла на избирательном участке

Пожилая женщина скончалась на одном из избирательных участков в Новосибирске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного врача областной станции скорой помощи Ирину Большакову.

По словам медика, 71-летняя женщина, которая пришла на участок в школе №41 в Кировском районе города, умерла из-за внезапной остановки сердца.

«Фельдшер, дежуривший на участке, начал оказывать помощь, бригада скорой помощи прибыла через 8-9 минут, продолжили реанимацию, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — подчеркнула Большакова.

Как отметил депутат Совета депутатов Новосибирска от партии КПРФ Александр Бурмистров, на избирательном участке «умер член комиссии с правом совещательного голоса», сообщает Ura.ru.

