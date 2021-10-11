В Новосибирске задержали 14 сторонников движения АУЕ

Силовики задержали в Новосибирске 14 сторонников экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника ГУМВД России по Новосибирской области Кирилла Травина.

Сторонников экстремистов задержали в рамках совместного с ФСБ и Росгвардией рейда по недопущению экстремистских проявлений и террористических угроз, пишет Газета.ру. Возраст задержанных — от 15 до 20 лет.

Как отметил Травин, члены организации подозреваются в избиении представителей других молодежных субкультур. У задержанных обнаружили большое количество бейсбольных бит, охотничьих ножей, а также нацистскую атрибутику. Троих фигурантов заключили под стражу и домашний арест, отмечает RT.

