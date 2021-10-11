В Новосибирске задержали 14 сторонников движения АУЕ
Силовики задержали в Новосибирске 14 сторонников экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника ГУМВД России по Новосибирской области Кирилла Травина.
Сторонников экстремистов задержали в рамках совместного с ФСБ и Росгвардией рейда по недопущению экстремистских проявлений и террористических угроз, пишет Газета.ру. Возраст задержанных — от 15 до 20 лет.
Как отметил Травин, члены организации подозреваются в избиении представителей других молодежных субкультур. У задержанных обнаружили большое количество бейсбольных бит, охотничьих ножей, а также нацистскую атрибутику. Троих фигурантов заключили под стражу и домашний арест, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 647 / сут.
Умерли
216 тыс.+962 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+17 274 / сут.
- Ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс
- Россиянам назвали способ снизить цены на электричество
- В Новосибирске задержали 14 сторонников движения АУЕ
- Украина заявила о возможности «гибридного мира» с Россией
- Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая
- В Приморье введут обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
- «Талибан» заявил о переговорах с Россией о признании своего правительства
- Ученые заявили о росте числа пациентов с депрессией и тревожностью из-за пандемии
- Чижов заявил о связи газового кризиса в ЕС с отношением к России
- Гендиректор «МегаФона» спрогнозировал сроки деградации качества сетей 4G
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru