В Новосибирске спасли застрявшего в горшке ребенка

Обратившаяся к спасателям женщина рассказала, что её малыш продел стульчик от детского горшка через голову на шею. Все попытки снять оказались безуспешными.

«Спасатели, при помощи ножниц по металлу, аккуратно разрезали пластиковый предмет и передали ребёнка маме», - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинская помощь малышу не понадобилась.

Ранее на острове Диксон в Арктической зоне спасли белую медведицу, у которой в пасти застряла банка, сообщает RT.

