В Новосибирске спасли застрявшего в горшке ребенка
Новосибирские спасатели помогли полуторагодовалому ребёнку, который застрял в пластиковом горшке. Об этом сообщает Telegram-канале «Спасатели МААС».
Обратившаяся к спасателям женщина рассказала, что её малыш продел стульчик от детского горшка через голову на шею. Все попытки снять оказались безуспешными.
«Спасатели, при помощи ножниц по металлу, аккуратно разрезали пластиковый предмет и передали ребёнка маме», - говорится в сообщении.
Отмечается, что медицинская помощь малышу не понадобилась.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru