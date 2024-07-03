В Новосибирске спасли застрявшего в горшке ребенка

Новосибирские спасатели помогли полуторагодовалому ребёнку, который застрял в пластиковом горшке. Об этом сообщает Telegram-канале «Спасатели МААС».

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Обратившаяся к спасателям женщина рассказала, что её малыш продел стульчик от детского горшка через голову на шею. Все попытки снять оказались безуспешными.

«Спасатели, при помощи ножниц по металлу, аккуратно разрезали пластиковый предмет и передали ребёнка маме», - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинская помощь малышу не понадобилась.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпасателиДетиНовосибирск

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