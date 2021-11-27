В Новосибирске школьник с ножницами напал на одноклассника
27 ноября 202116:16
В Новосибирске ученик пятого класса совершил попытку нападения на преподавателя и одноклассника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Учащийся хулиганил, нарушая дисциплину. Взяв ножницы, он попытался с ними напасть на одноклассника, которого защитил учитель.
Уточняется, что нарушитель дисциплины состоял на внутришкольном учете.
После инцидента началась прокурорская проверка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru