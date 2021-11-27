В Новосибирске школьник с ножницами напал на одноклассника

В Новосибирске ученик пятого класса совершил попытку нападения на преподавателя и одноклассника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Учащийся хулиганил, нарушая дисциплину. Взяв ножницы, он попытался с ними напасть на одноклассника, которого защитил учитель.

Уточняется, что нарушитель дисциплины состоял на внутришкольном учете.

После инцидента началась прокурорская проверка.

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