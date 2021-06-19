В Новосибирске произошел крупный пожар на территории металлургического завода

Возгорание покрышек произошло на территории Новосибирского металлургического завода им. А. Н. Кузьмина, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Новосибирской области.

«Пожарные прибыли на место 09:25 (05:25 мск). Горят покрышки на площади 200 кв. м. Идет распространение огня, покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины», — цитирует сообщение ТАСС.

На территории завода отмечают хлопки газовых баллонов. По оперативной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

