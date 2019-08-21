В Новосибирске крыша дома упала на женщину и ребенка
21 августа18:49
Минувшей ночью в Новосибирске рухнула крыша одного из жилых домов, в результате чего замурованными оказались женщина и ребенок, сообщают «Дни.ру»
Издание сообщает, что люди оказались заблокированными в комнате. Пострадавшая сумела дозвониться до спасателей, спустя несколько часов они смогли их разблокировать.
Причиной инцидента стали ветхие перекрытия в деревянном здании, которое не ремонтировалось последние 60 лет.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Фото: Piter.TV
Горячие новости
- Путин обвинил США в разработке новой ракеты до разрыва ДРСМД
- Путин пообещал при необходимости обойтись без Совета Европы
- «Рустави-2» предрекли закрытие после забастовки журналистов
- Переговоры президентов России и Финляндии начались в Хельсинки
- На юге Москвы подожгли мужчину