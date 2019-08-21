В Новосибирске крыша дома упала на женщину и ребенка

Минувшей ночью в Новосибирске рухнула крыша одного из жилых домов, в результате чего замурованными оказались женщина и ребенок, сообщают «Дни.ру»

Издание сообщает, что люди оказались заблокированными в комнате. Пострадавшая сумела дозвониться до спасателей, спустя несколько часов они смогли их разблокировать.

Причиной инцидента стали ветхие перекрытия в деревянном здании, которое не ремонтировалось последние 60 лет.

