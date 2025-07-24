В Новошахтинске Ростовской области загорелся торговый центр
24 июля 202512:19
Торговый центр загорелся в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщили в МЧС.
«Пламя охватило 1 300 квадратов здания. На момент пожара посетителей внутри не было», - указали в ведомстве.
В ликвидации возгорания участвуют 84 человека и 29 единиц техники. По данным МЧС, пожар локализовали.
Ранее в поселке Каменоломни Ростовской области кровля зданий железнодорожного вокзала загорелась из-за падения обломков беспилотника, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru