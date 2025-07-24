В Новошахтинске Ростовской области загорелся торговый центр

Торговый центр загорелся в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщили в МЧС.

«Пламя охватило 1 300 квадратов здания. На момент пожара посетителей внутри не было», - указали в ведомстве.

В ликвидации возгорания участвуют 84 человека и 29 единиц техники. По данным МЧС, пожар локализовали.

Ранее в поселке Каменоломни Ростовской области кровля зданий железнодорожного вокзала загорелась из-за падения обломков беспилотника, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Торговые ЦентрыМЧСПожарРостовская Область

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