Происшествия

В Новороссийске потушен природный пожар

19 июня23:43

Природный пожар на территории Новороссийска полностью ликвидирован, сообщает «Интерфакс».

Сообщение о возгорании лесной подстилки в Новороссийском лесничестве в районе Шесхариса поступило в среду днем.

В ближайшие дни чрезвычайная пожароопасность сохранится в ряде районов Краснодарского края.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Новороссийск