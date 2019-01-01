Происшествия
В ближайшие дни чрезвычайная пожароопасность сохранится в ряде районов Краснодарского края.
В Новороссийске потушен природный пожар
19 июня23:43
Природный пожар на территории Новороссийска полностью ликвидирован, сообщает «Интерфакс».
Сообщение о возгорании лесной подстилки в Новороссийском лесничестве в районе Шесхариса поступило в среду днем.
В ближайшие дни чрезвычайная пожароопасность сохранится в ряде районов Краснодарского края.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Новороссийск
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