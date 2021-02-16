В Новой Москве взорвались цистерны с топливом на заправке

Не менее двух стационарных цистерн с топливом взорвались на газовой заправке в поселении Сосенское в Новой Москве из-за пожара. В радиусе 300 квадратных метров от места происшествия эвакуированы все люди, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Обломки резервуара после детонации разлетелись на ближайшую дорогу. Сначала огонь охватил бытовку с газовыми баллонами на улице Адмирала Корнилова, после чего перекинулся на топливный бак.

Сейчас происходит факельное горение, есть угроза перехода огня на соседнее строение. На месте работают подразделения пожарных с соблюдением техники безопасности, уточнили в МЧС. Как отмечает RT, информации о пострадавших не поступало

