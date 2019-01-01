Происшествия
Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего. Потерпевшие госпитализированы.
В «новой Москве» столкнулись два автомобиля
22 мая23:32
В поселении Вороновское в ТиНАО в результате столкновения «Audi» и «Hyundai» пострадали три человека, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего. Потерпевшие госпитализированы.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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