Происшествия

В «новой Москве» столкнулись два автомобиля

22 мая23:32

В поселении Вороновское в ТиНАО в результате столкновения «Audi» и «Hyundai» пострадали три человека, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего. Потерпевшие госпитализированы. 

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП

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