В Новгородской области трех полицейских подозревают в избиении педофила

Три сотрудника уголовного розыска города Боровичи Новгородской области были задержаны по подозрению в избиении жителя Хвойнинского района области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по региону.



Как передает агентство, избиение было совершено в марте прошлого года; полицейские напали на мужчину, обвиняемого в педофилии. Следователи ходатайствовали перед судом, чтобы сотрудники полиции были арестованы.

Ранее в СМИ появлялась информация о то, что мужчина, подвергшийся избиению, не арестован, несмотря на подозрение в педофилии. В СК опровергли эту информацию и сообщили, что уголовное дело уже передано в суд.

