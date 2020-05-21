В Новгородской области трех полицейских подозревают в избиении педофила
Три сотрудника уголовного розыска города Боровичи Новгородской области были задержаны по подозрению в избиении жителя Хвойнинского района области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по региону.
Как передает агентство, избиение было совершено в марте прошлого года; полицейские напали на мужчину, обвиняемого в педофилии. Следователи ходатайствовали перед судом, чтобы сотрудники полиции были арестованы.
Ранее в СМИ появлялась информация о то, что мужчина, подвергшийся избиению, не арестован, несмотря на подозрение в педофилии. В СК опровергли эту информацию и сообщили, что уголовное дело уже передано в суд.
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