В Норвегии не исключают версию теракта в убийстве прохожих в Конгсберге

Полиция норвежского Конгсберга рассматривает версию теракта как одну из возможных версий произошедшего убийства прохожих в городе, передает РИА Новости.

Об этом заявил глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.

Ранее сообщалось, что несколько человек убиты и ранены в результате нападения неизвестного мужчины на прохожих. Мужчина вел стрельбу из лука.

Полиция не называет точное число жертв, однако местные СМИ сообщают о четверых погибших.

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ФОТО: Ansgar Scheffold / Pixabay.com
ТЕГИ:ТерактУбийствоНорвегия
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