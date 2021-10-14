В Норвегии не исключают версию теракта в убийстве прохожих в Конгсберге
13 октября 202123:59
Полиция норвежского Конгсберга рассматривает версию теракта как одну из возможных версий произошедшего убийства прохожих в городе, передает РИА Новости.
Об этом заявил глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.
Ранее сообщалось, что несколько человек убиты и ранены в результате нападения неизвестного мужчины на прохожих. Мужчина вел стрельбу из лука.
Полиция не называет точное число жертв, однако местные СМИ сообщают о четверых погибших.
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13 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru