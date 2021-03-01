В Нижнем Новгороде женщина погибла из-за сорвавшейся вывески

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 87-летней женщины из-за падения вывески магазина. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Тюленина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Вывеска супермаркета сорвалась на проходящую мимо женщину. Она умерла в больнице после госпитализации.

Уголовное дело возбуждено по статье ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На месте происшествия работают следователи.

