В Нижнем Новгороде женщина погибла из-за сорвавшейся вывески
Уголовное дело возбуждено по факту гибели 87-летней женщины из-за падения вывески магазина. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Тюленина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Вывеска супермаркета сорвалась на проходящую мимо женщину. Она умерла в больнице после госпитализации.
Уголовное дело возбуждено по статье ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На месте происшествия работают следователи.
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