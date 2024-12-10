В Нижнем Новгороде гражданина РФ и ФРГ задержали за подготовку диверсии

ФСБ задержала гражданина России и Германии за подготовку диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде по заданию Киева. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

«В ходе розыска... приверженцев неонацистской украинской идеологии в г. Нижний Новгород выявлена и задержана группа молодых людей, причастных к совершению общеуголовных преступлений», — отметили в ведомстве.

Одним из задержанных стал гражданин РФ и ФРГ 2003 года рождения. У мужчины обнаружили самодельное взрывное устройство, готовое к использованию, и средства связи с перепиской с представителем украинских спецслужб о «готовящемся преступлении террористической направленности». Задержанный признался, что в ноябре за обещанное денежное вознаграждение готовил диверсию с использованием СВУ на участке железнодорожного полотна в Нижнем Новгороде. ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии.

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