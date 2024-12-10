В Нижнем Новгороде гражданина РФ и ФРГ задержали за подготовку диверсии
ФСБ задержала гражданина России и Германии за подготовку диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде по заданию Киева. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
«В ходе розыска... приверженцев неонацистской украинской идеологии в г. Нижний Новгород выявлена и задержана группа молодых людей, причастных к совершению общеуголовных преступлений», — отметили в ведомстве.
Одним из задержанных стал гражданин РФ и ФРГ 2003 года рождения. У мужчины обнаружили самодельное взрывное устройство, готовое к использованию, и средства связи с перепиской с представителем украинских спецслужб о «готовящемся преступлении террористической направленности». Задержанный признался, что в ноябре за обещанное денежное вознаграждение готовил диверсию с использованием СВУ на участке железнодорожного полотна в Нижнем Новгороде. ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии.
Ранее ФСБ предотвратила крупный теракт в Дагестане, силовики задержали 12 человек, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Зеленский на встрече с Трампом настаивал на гарантиях безопасности
- СМИ: Россияне направляют Путину вопросы о поддержке многодетных семей
- Две бортпроводницы «Уральских авиалиний» погибли под поездом в Москве
- В Нижнем Новгороде гражданина РФ и ФРГ задержали за подготовку диверсии
- СМИ: Около 30 % грузовых автоперевозчиков могут обанкротиться в 2025 году
- Портрет «Персидки» Ильи Репина продадут на торгах за 60 миллионов рублей
- Мантуров назвал причину высоких цен на автомобили в РФ
- Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии
- Нарышкин: Россия близка к достижению целей СВО
- Шахназаров рассказал, сколько раз переписывался сценарий фильма «Мы из джаза»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru