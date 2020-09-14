В Нижнекамске произошел взрыв газа в жилом доме

В Нижнекамске (Татарстан) проводят проверку информации о взрыве газа в многоквартирном доме. Как сообщает ТАСС, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По данным агентства, к расследованию инцидента подключился зампрокурора города Евгений Шувалов.

Ранее стало известно, что по улице Сююмбике дом 42 в Нижнекамске произошел пожар на четвертом этаже жилого дома. Предположительно, причиной пожара считается взрыв бытового газа.

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ТЕГИ:Взрыв ГазаТатарстан
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