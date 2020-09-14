В Нижнекамске произошел взрыв газа в жилом доме
14 сентября 202022:38
В Нижнекамске (Татарстан) проводят проверку информации о взрыве газа в многоквартирном доме. Как сообщает ТАСС, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
По данным агентства, к расследованию инцидента подключился зампрокурора города Евгений Шувалов.
Ранее стало известно, что по улице Сююмбике дом 42 в Нижнекамске произошел пожар на четвертом этаже жилого дома. Предположительно, причиной пожара считается взрыв бытового газа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru