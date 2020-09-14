В Нижнекамске произошел взрыв газа в жилом доме

Заказным назвал дело Михаила Ефремова его защитник Эльман Пашаев на пресс-конференции в НСН Пашаев: ни одного прямого доказательства вины актера в деле нет Ефремов мог получить условный срок, - считает адвокат Пашаев убежден в отмене приговора Ефремову Верховным судом