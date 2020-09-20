В Нижегородской области задымился танк-памятник

В поселке Новосмолинский Нижегородской области начал дымиться танк Т-34, установленный на постамент как памятник. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, причиной инцидента стало возгорание скопившегося в его щелях мусора, пишет РИА Новости.

Танк Т-34 откопали и отреставрировали на Голанских высотах

Видео окутанного клубами дыма танка-памятника появилось в соцсетях в выходные.

«Восемнадцатого сентября наши сотрудники выезжали по вызову в поселок Новосмолинский. Но по факту никакого возгорания там не было, было тление мусора, который с годами был забит во все щели какими-то хулиганами, которые лазали на танк, – тряпочками, бычками, бумажками… Видимо, кто-то окурок засунул, мусор начал тлеть. Пожарные все оттуда выковыряли, вытащили», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Известно, что открытого горения не произошло, памятник не пострадал. Отмечается также, что доступ внутрь танка невозможен – он запаян.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нижегородская ОбластьПамятникТанки
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