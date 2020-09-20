В Нижегородской области задымился танк-памятник
В поселке Новосмолинский Нижегородской области начал дымиться танк Т-34, установленный на постамент как памятник. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, причиной инцидента стало возгорание скопившегося в его щелях мусора, пишет РИА Новости.
Видео окутанного клубами дыма танка-памятника появилось в соцсетях в выходные.
«Восемнадцатого сентября наши сотрудники выезжали по вызову в поселок Новосмолинский. Но по факту никакого возгорания там не было, было тление мусора, который с годами был забит во все щели какими-то хулиганами, которые лазали на танк, – тряпочками, бычками, бумажками… Видимо, кто-то окурок засунул, мусор начал тлеть. Пожарные все оттуда выковыряли, вытащили», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Известно, что открытого горения не произошло, памятник не пострадал. Отмечается также, что доступ внутрь танка невозможен – он запаян.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 148 / сут.
Умерли
19 418+79 / сут.
Выздоровели
909 тыс.+2 895 / сут.
- В ВОЗ прокомментировали возможность повторного карантина в России из-за COVID-19
- В Нижегородской области задымился танк-памятник
- Силуанов объяснил, зачем Россия кредитует Белоруссию
- Стало известно количество задержанных в Минске
- Сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru