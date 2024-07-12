В Нижегородской области в ДТП с 11 машинами пострадали пять человек
Одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Как отметили в ведомстве, авария произошла близ поселка Строителей на Московском шоссе в сторону Нижнего Новгорода.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек», - указали в МЧС.
После ДТП перекрыта одна полоса дороги, организовано реверсивное движение. На месте ЧП находятся оперативные службы.
Ранее в Тюменской области легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, погибла десятилетняя девочка, пострадали четыре человека, пишет Ura.ru.
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