В Нижегородской области в ДТП с 11 машинами пострадали пять человек

Одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как отметили в ведомстве, авария произошла близ поселка Строителей на Московском шоссе в сторону Нижнего Новгорода.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек», - указали в МЧС.

После ДТП перекрыта одна полоса дороги, организовано реверсивное движение. На месте ЧП находятся оперативные службы.

Ранее в Тюменской области легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, погибла десятилетняя девочка, пострадали четыре человека, пишет Ura.ru.

