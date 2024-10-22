В Нижегородской области совершил жесткую посадку вертолет санавиации

Вертолет санитарной авиации совершил «грубую посадку» в лесной зоне в Нижегородской области. Об этом сообщила Национальная служба санавиации (НССА).

По предварительным данным, причиной ЧП стали проблемы технического характера.

«На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию», — указали в НССА.

Во время жесткой посадки один пилот повредил ногу, другие лица получили ушибы. Существенных травм у находившихся на борту нет.

НССА подчеркнула, что на место инцидента направили направлены два вертолета, которые эвакуируют людей.

Ранее в Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-171, шесть человек передали медикам, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Буров
ТЕГИ:ВертолётНижегородская Область

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