В Нижегородской области совершил жесткую посадку вертолет санавиации
Вертолет санитарной авиации совершил «грубую посадку» в лесной зоне в Нижегородской области. Об этом сообщила Национальная служба санавиации (НССА).
По предварительным данным, причиной ЧП стали проблемы технического характера.
«На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию», — указали в НССА.
Во время жесткой посадки один пилот повредил ногу, другие лица получили ушибы. Существенных травм у находившихся на борту нет.
НССА подчеркнула, что на место инцидента направили направлены два вертолета, которые эвакуируют людей.
Ранее в Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-171, шесть человек передали медикам, напоминает RT.
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