Происшествия

В Нижегородской области произошли два взрыва в цехе по производству тротила. Видео

1 июня12:52

На заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области прогремели два мощных взрыва в цехе по производству тротила, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Он уточнил, что масштабы происшествия, а также информация о пострадавших на данный момент уточняются. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса производства работ. Кроме того, по словам источника, опасность повторных взрывов на предприятии сохраняется и в данный момент.


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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
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