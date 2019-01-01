В Нижегородской области произошли два взрыва в цехе по производству тротила. Видео
На заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области прогремели два мощных взрыва в цехе по производству тротила, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
г.Дзержинск pic.twitter.com/qHw3N58W9m— Шаден (@ShadenFM) 1 июня 2019 г.
Он уточнил, что масштабы происшествия, а также информация о пострадавших на данный момент уточняются. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса производства работ. Кроме того, по словам источника, опасность повторных взрывов на предприятии сохраняется и в данный момент.
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