В Нижегородской области неизвестный выстрелил ребенку в лицо
В Дзержинске Нижегородской области мальчик пострадал от выстрела неизвестного в лицо. Злоумышленник, предположительно, из пневматического оружия прострелил ребенку щеку. Полиция разыскивает стрелка, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
В Джержинске началась доследственная проверка.
«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление лица, производившего выстрелы в ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщают в региональном СУСК.
Ранее местные СМИ сообщили о том, что неизвестный вечером в пятницу в Дзержинске стрелял в подростков, игравших в футбол на улице Чкалова, из пневматического оружия. Он попал в щеку одному из мальчиков. Пулю извлекли в травмпункте. УТочняется, что родители ребенка обратились в полицию.
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