В Нижегородской области неизвестный выстрелил ребенку в лицо

В Дзержинске Нижегородской области мальчик пострадал от выстрела неизвестного в лицо. Злоумышленник, предположительно, из пневматического оружия прострелил ребенку щеку. Полиция разыскивает стрелка, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

В Джержинске началась доследственная проверка.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление лица, производившего выстрелы в ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщают в региональном СУСК.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что неизвестный вечером в пятницу в Дзержинске стрелял в подростков, игравших в футбол на улице Чкалова, из пневматического оружия. Он попал в щеку одному из мальчиков. Пулю извлекли в травмпункте. УТочняется, что родители ребенка обратились в полицию.

