В Нижегородской области два человека погибли после отравления сидром

Шесть человек отравились сидром в Нижегородской области, двое из них погибли. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр».

«На территории области зарегистрированы шесть случаев отравления указанным пивным напитком, из них два летальных», — цитирует ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

Ведомство призвало не употреблять «Мистер Сидр» до выяснения обстоятельств произошедшего, а при выявлении напитка в продаже незамедлительно сообщать об этом в управление Роспотребнадзора.

Ранее суррогатным сидром отравились более 50 жителей Ульяновской области, 16 человек погибли. Случаи отравления зафиксировали также в Самарской области и Удмуртии. Росалкогольрегулирование полностью заблокировало поставки продукции «Мистер Сидр», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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