В Нижегородской области два человека погибли после отравления сидром
Шесть человек отравились сидром в Нижегородской области, двое из них погибли. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр».
«На территории области зарегистрированы шесть случаев отравления указанным пивным напитком, из них два летальных», — цитирует ТАСС сообщение Роспотребнадзора.
Ведомство призвало не употреблять «Мистер Сидр» до выяснения обстоятельств произошедшего, а при выявлении напитка в продаже незамедлительно сообщать об этом в управление Роспотребнадзора.
Ранее суррогатным сидром отравились более 50 жителей Ульяновской области, 16 человек погибли. Случаи отравления зафиксировали также в Самарской области и Удмуртии. Росалкогольрегулирование полностью заблокировало поставки продукции «Мистер Сидр», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru