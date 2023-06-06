В Нижегородской области два человека погибли после отравления сидром

По данным ведомства, пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр».

«На территории области зарегистрированы шесть случаев отравления указанным пивным напитком, из них два летальных», — цитирует ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

Ведомство призвало не употреблять «Мистер Сидр» до выяснения обстоятельств произошедшего, а при выявлении напитка в продаже незамедлительно сообщать об этом в управление Роспотребнадзора.

Ранее суррогатным сидром отравились более 50 жителей Ульяновской области, 16 человек погибли. Случаи отравления зафиксировали также в Самарской области и Удмуртии. Росалкогольрегулирование полностью заблокировало поставки продукции «Мистер Сидр», пишет RT.

