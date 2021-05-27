В Нигерии подтвердили гибель 26 человек при опрокидывании лодки
27 мая 202121:45
Нигерийская полиция подтвердила гибель 26 человек после инцидента с опрокидыванием лодки на реке Нигер. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным полиции, еще 26 человек удалось спасти. Продолжаются поиски пропавших без вести 98 человек.
Лодка со 150 пассажирами на борту перевернулась 26 мая. Она направлялась из деревни Тунган Майракуми на рынок в городе Бирнин-Кебби. Предварительно, ЧП произошло из-за превышенного допустимого числа людей на борту.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru