В Нигере от рук боевиков погибли 137 человек

Серия террористических актов в деревнях на северо-западе Нигера унесла жизни 137 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство Xinhua.

Ранее Reuters передавало информацию о 60 жертвах нападений вооруженных боевиков. В воскресенье террористы открыли огонь по жителям трех деревень на границе с Мали. 15 марта текущего года в Нигере экстремисты убили 58 человек на западе страны.

Исламисты из запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" неоднократно нападали на население Нигера в регионах на границе с Мали и Буркина-Фасо.

