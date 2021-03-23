В Нигере от рук боевиков погибли 137 человек

Серия террористических актов в деревнях на северо-западе Нигера унесла жизни 137 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство Xinhua.

Ранее Reuters передавало информацию о 60 жертвах нападений вооруженных боевиков. В воскресенье террористы открыли огонь по жителям трех деревень на границе с Мали. 15 марта текущего года в Нигере экстремисты убили 58 человек на западе страны.

Исламисты из запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" неоднократно нападали на население Нигера в регионах на границе с Мали и Буркина-Фасо.

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ФОТО: nac.gov.ru
ТЕГИ:ЖертвыАфрикаТерроризм
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