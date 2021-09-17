В Нидерландах двое убиты при нападении с ножом

В Нидерландах злоумышленник осуществил нападение с ножом на людей в городе Алмело. В результате не менее двух человек убиты, ещё один ранен. Об этом информирует полиция страны в официальном Twitter.

Подозреваемый в нападении задержан, он также получил ранения. Идёт ли речь о террористической вылазке не уточняется.

Полиция продолжает расследование инцидента.

