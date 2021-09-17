В Нидерландах двое убиты при нападении с ножом
17 сентября 202113:58
В Нидерландах злоумышленник осуществил нападение с ножом на людей в городе Алмело. В результате не менее двух человек убиты, ещё один ранен. Об этом информирует полиция страны в официальном Twitter.
Подозреваемый в нападении задержан, он также получил ранения. Идёт ли речь о террористической вылазке не уточняется.
Полиция продолжает расследование инцидента.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
- В Нидерландах двое убиты при нападении с ножом
- 47,5 миллиона россиян сделали первую прививку от коронавируса
- Задержан подозреваемый в подрыве отделения полиции в Воронежской области
- Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России
- «Без стыда и совести»: Памфилова призвала дать бой провокаторам на выборах
- Литва обвинила Россию в сокращении поставок газа в ЕС из-за «Северного потока – 2»
- Путин призвал к сотрудничеству с временным правительством Афганистана
- Ученые РФ и ФРГ нашли еще один ген, влияющий на тяжесть COVID-19
- Песков прокомментировал сообщения об очередях на выборах в Госдуму
- Миллер: У России сто лет не будет проблем с запасами газа
17 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru