В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов
Альпинисты из России погибли в Непале, их тела обнаружили при облете горы Дхаулагири. Об этом сообщила в соцсетях представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова.
По ее данным, в группу входили пять человек. Один из альпинистов ранее почувствовал себя плохо и спустился в расположенный ниже лагерь.
«Сегодня утром был облет. Валеру Шамало сняли с лагеря на [высоте] 6 100 [метров], эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили. Все погибли», — заявила Пиунова.
Представитель альпинистского сообщества уточнила, что причиной ЧП стал срыв связки.
Ранее российские альпинисты Сергей и Михаил Миронов попали под обвал в Пакистане, спасатели нашли пострадавших в удовлетворительном состоянии, напоминает RT.
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