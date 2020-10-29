В немецком Кемпене погиб человек при наезде автомобиля на толпу
Машина наехала на группу людей, ехавших на велосипеде по тротуару в немецком городе Кемпен. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в четверг вечером в районе Фирзен. По данным издания, один человек погиб и, по крайней мере, трое серьезно ранены. Предварительно сообщается, что жертвой происшествия стал ребенок. Пострадавших с места происшествия забрал спасательный вертолет.
Представитель полиции района заявил Bild, что в настоящее время нет доказательств того, что столкновение произошло умышленно.
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