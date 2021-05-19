В немецком городе рабочие нашли под тротуаром тоннель, ведущий к банку

Ремонт тротуара начался на прошлой неделе из-за проседания плитки. Предполагалось, что проблема возникла из-за прорыва водопровода. Однако, убрав плитку, рабочие обнаружили туннель, длина которого почти восемь метров, а диаметр около метра. Ведет подкоп к местному отделению банка Volksbank.

В банке заявили, что обычно видели такое только по телевизору и назвали это безумием. Там предположили, что злоумышленники, возможно, собирались обокрасть банк в Троицын день. Католики и протестанты будут отмечать его 23 мая. У банков в этот день выходной.

Полиция ведет поиск подозреваемых.

