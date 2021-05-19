В немецком городе рабочие нашли под тротуаром тоннель, ведущий к банку
В немецком городе Шпенге федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия во время ремонта тротуарной плитки строители обнаружили тоннель, который ведет к местному отделению банка. Об этом сообщает издание Spiegel.
Bauarbeiter haben im Kreis Herford offenbar einem Raubzug verhindert: Sie stießen auf einen meterlangen Tunnel, der in einer Bank enden sollte. https://t.co/VgFhFtdmMh pic.twitter.com/BoYYnvcJ2A— DER SPIEGEL (@derspiegel) May 19, 2021
Ремонт тротуара начался на прошлой неделе из-за проседания плитки. Предполагалось, что проблема возникла из-за прорыва водопровода. Однако, убрав плитку, рабочие обнаружили туннель, длина которого почти восемь метров, а диаметр около метра. Ведет подкоп к местному отделению банка Volksbank.
В банке заявили, что обычно видели такое только по телевизору и назвали это безумием. Там предположили, что злоумышленники, возможно, собирались обокрасть банк в Троицын день. Католики и протестанты будут отмечать его 23 мая. У банков в этот день выходной.
Полиция ведет поиск подозреваемых.
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