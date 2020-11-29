В небе над Японией засняли болид
В Сети появилось видео падения особо яркой звезды(болида) в ночном небе на западе Японии. Событие зафиксировано в ночь с субботы на воскресенье, сообщил телеканал NHK.
На видео, появившихся в японском сегменте Twitter и Facebook, снят момент движения звезды к Земле. Она падает несколько секунд, оставляя за собой хвостообразный след. Затем болид взрывается с яркой вспышкой над поверхностью планеты.
«Судя по яркости вспышки, этот болид можно отнести к так называемому классу полной Луны», - предположил специалист городского музея Хирацука, специализирующегося на болидах.
Также в Японии предположили, что по траектории полета звезды можно попытаться установить ее происхождение.
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