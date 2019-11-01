В Нарьян-Маре простились с мальчиком, убитым в детсаду

В Нарьян-Маре сегодня состоялось прощание с шестилетним мальчиком, которого убил в детском саду местный 36-летний житель. Как сообщает ТАСС, траурная церемония прошла в морге Ненецкой окружной больницы. Похороны состоятся завтра.

На территории детского сада «Сказка», где произошло убийство, люди организовали стихийный мемориал, туда нарьян-марцы приносят цветы и игрушки. Место трагедии посетил губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

Суд сегодня арестовал подозреваемого в убийстве. По предварительным данным, он проходил лечение у нарколога и решился на убийство из-за галлюцинаций.

Кроме того, полиция задержала сотрудника частного охранного предприятия, который впустил злоумышленника в детский сад, открыв ему калитку дистанционно. Как сообщает РИА ФАН, в отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека».

Как сообщают argumenti.ru, после трагедии в Госдуме появилось предложение передать охрану детских садов и школ сотрудникам Росгвардии. Как завил заместитель председателя комитета по образованию и науке Борис Чернышов, частные охранники не всегда способны распознать реальность угрозы.

