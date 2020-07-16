В Нарьян-Маре охранник детсада осужден на 2,5 года по делу об убийстве ребенка

В Нарьян-Маре суд приговорил охранника детского сада, который впустил в учреждение мужчину, впоследствии убившего ребенка, к 2,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Отмечается, что наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал компенсацию морального вреда потерпевшим по 600 тысяч рублей каждому.

По данным агентства, охранник частично признал вину, отметив, что впустил в сад мужчину, приняв его за одного из родителей детей.



Трагический инцидент произошел в октябре 2019 года в детсаде «Сказка». Мужчина, попавший без препятствий в детский сад, вошел в одну из спален и нанес ножом смертельные ранения шестилетнему мальчику.

