В найденной индонезийской подлодке обнаружены тела погибших членов экипажа

Все 53 члена экипажа индонезийской подводной лодки KRI Nanggala 402, обнаруженной затопленной у побережья Бали в Балийском море, погибли, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на военных.

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Напомним, 21 апреля во время учений у острова Бали пропала подводная лодка, в оговоренное время экипаж не вышел на связь. За помощью в поисках индонезийские власти обратились к вооруженным силам Австралии и Сингапура.

Адмирал Индонезии Юдо Маргоно уточнил, что запаса кислорода должно было хватить подводникам до 24 апреля.

Подлодка, произведённая в Германии в 1981 году, была в хорошем техническом состоянии. KRI Nanggala 402 - одна из пяти подлодок ВМС Индонезии, напоминает Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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