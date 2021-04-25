В найденной индонезийской подлодке обнаружены тела погибших членов экипажа

Напомним, 21 апреля во время учений у острова Бали пропала подводная лодка, в оговоренное время экипаж не вышел на связь. За помощью в поисках индонезийские власти обратились к вооруженным силам Австралии и Сингапура.

Адмирал Индонезии Юдо Маргоно уточнил, что запаса кислорода должно было хватить подводникам до 24 апреля.

Подлодка, произведённая в Германии в 1981 году, была в хорошем техническом состоянии. KRI Nanggala 402 - одна из пяти подлодок ВМС Индонезии, напоминает Газета.ru.

